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Başkan Özkan: “Tarımı ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli tohumculuk firmalarından Limagrain’in Türkiye Genel Müdürü Dr.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Başkan Özkan: “Tarımı ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli tohumculuk firmalarından Limagrain’in Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Saraçoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede ilçedeki tarımsal ve teknolojik yatırımlar masaya yatırılırken, Başkan Özkan 3T vizyonu ile yola çıktıklarını ve bu anlamda tarım ve teknolojide daha iyi noktalara ulaşmak için tarımı ve çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette ilçenin önemli tohumculuk firmalarından Limagrain’ın türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Saraçoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede ilçedeki tarımsal ve teknolojik yatırımlar masaya yatırılırken,Başkan Özkan tohum sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından Limagrain’in ilçe ekonomisinin yanı sıra, marka değeri olan tarım başlığını da doldurduğunu belirtti.


Karacabey’e ve ülkemize katkı


Saraçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada,“Tohumluk hazırlama tesisimiz sizlerin de kurdeleyi kesmesiyle 2015 yılında faaliyete geçti. İlk etapta yaklaşık 12.500 m2 kapalı alan olan tesis, 2019 yılı başında ilave olarak yapılmaya başlanan 8 bin metrekarelik kapalı depo alanı ve soğuk hava depolarıyla toplamda yaklaşık 21 binmetrekare kapalı alana sahip olarak, Türkiye’nin kapalı alanı en fazla tohumluk hazırlama tesisinden biri olacaktır. Tesislerimiz günlük 50 ton hibrid ayçiçeği tohumluğu ve 100 ton da hibrid mısır tohumluğu hazırlama kapasitesine sahiptir. Ayrıca tesisimizde günlük 30 bin torba tohum, el değmeden robot paketleme ile paketlenmektedir’’ diyerek,firmanın Karacabey’de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsetti.


Ülkemiz tarımını ve çiftçisini desteklemeye devam edeceğiz


Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Bizler 3T vizyonu ile yola çıktık. Ve tarım ile teknolojiyi bugün çağın getirdiği koşullar sayesinde yan yana düşünüyoruz. Bu anlamda, Türkiye’de tohum sektöründe öncü bir firmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz.Ülkemiz tarımını ve çiftçisini desteklemek gerektiğine inanıyoruz. Sizlere de bu anlamda başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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