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Başkan Özkan mesai arkadaşını unutmadı

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uzun yıllardır belediye bünyesinde başarılı işlere imza atan ve geçtiğimiz günlerde görevini devrederek çalışma hayatını sonlandıran Zafer Özer’e, ilçeye olan katkılarından dolayı plaket takdim etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
Başkan Özkan mesai arkadaşını unutmadı

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, uzun yıllardır belediye bünyesinde başarılı işlere imza atan ve geçtiğimiz günlerde görevini devrederek çalışma hayatını sonlandıran Zafer Özer’e, ilçeye olan katkılarından dolayı plaket takdim etti.


Başkan Ali Özkan, belediye bünyesinde uzun yıllardır başarılı işlere imza atan ve geçtiğimiz günlerde de görevini devrederek çalışma hayatını sonlandıran mesâi arkadaşı Zafer Özer’i makamında ağırladı. Özkan, Karacabey Belediyesi’nin sevilen simalarından biri olan Özer’e belediyeye ve ilçeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Uzun yıllardır belediyede gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların ardından, son 5 yıldır da önemli sorumluluklar üstlenen Zafer Özer’i unutmayacaklarını ifade eden Özkan, “Uzun yıllardır belediyemizde, son 5 yıldır dabizimle çalışan ve Karacabey’in gelişmesine katkıları olan değerli mesâi arkadaşımız Zafer Özer’e, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisine, âilesi ve dostlarıyla birlikte bundan sonraki hayatında mutluluklar ve sağlıklar temenni ediyorum’’ dedi.


Başkan Ali Özkan, ilçeye verdiği hizmetlerden ötürü Zafer Özer’e teşekkür plaketi takdim etti.


Öte yandan, 25 yıl belediyede görev yapan Özer, bunun hâricinde meclis üyeliği, 2 dönem encümen üyeliği gibi görevlerde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
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