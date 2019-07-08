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Başkan Özkan Altun Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
Başkan Özkan Altun Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Bünyan Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda Başkan Özkan Altun mahalle muhtarları ile yapılan ve yapılacak olan çalışmaları paylaştı. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda muhtarlar taleplerini iletti.


Başkan Özkan Altun burada yaptığı konuşmada,"Belediye Meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızla düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. İstişarede hayırdır var düsturu ile hem hemşehrilerimizle hem de mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Toplantıda biz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve planlarımızı paylaştık. Muhtarlarımız beklentilerin ve taleplerini anlattı. İnşallah ben-sen demeden biz olacak ve Bünyanımızı hep birlikte güzel yerlere taşıyacağız.Tüm ayrımları ortadan kaldırdık.Biz Bünyan için ne yapabileceğimizin hesabını yapıyoruz.Belediye olarak tecrübeli bir ekibe sahibiz, bizlerde hamdolsun; tüm mahallelerimizi, eksiklerini ve ivedilik gerektiren işleri biliyoruz.İnşallah tüm eksilerimizi birlikte el ele gidereceğiz" dedi.


Düzenlenen toplantı nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları da Başkan Altun’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
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