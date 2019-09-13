0553 313 94 23

Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "

Bünyan Meslek Yüksekokulu’nda inceleme de bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır.

13 Eylül 2019 Cuma 10:36
Başkan Özkan Altun: "Bünyan olarak, gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz "

Bünyan Meslek Yüksekokulu’nda inceleme de bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır. Bünyan olarak el ele verdik ilçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.


Başkan Altun öğrenci ve velilerin ilçeye gelemeye başladığına, bu yıl yüz öğrenci ile eğitime başlanacağını gelecek yıl ise açılacak yeni bölümlerle bu sayının minimum dört katına çıkacağına dikkat çekti.


Okul binasının şuanda beş yüz öğrenci kapasitesini kaldırabilecek durumda olduğunu belirten Başkan Özkan Altun, "Öğretim Görevlilerimiz ve personelimizle Bünyan Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulunduk. Okulu görmeye gelen öğrenci ve velilerimizle sohbet ettik. Bir kaç küçük detayın dışında okulumuz öğrencilerimizi ağırlamaya hazır hale gelmiş durumda. Aynı şekilde hayırseverimiz tarafından yapımı devam eden yurt binasında çalışmalara hız verilmiş durumda. İnşallah bir daha ki yarıyılda orası da hizmet verir hale gelmiş olacak. Bu sürede öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için hem belediyemiz hem de ilçe halkımız gerçekten seferber olmuş durumda. Hep birlikte el ele verdik. İlçemize gelen öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Duyarlılıkları için kıymetli hemşehrilerime ve mahalle muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hem okulumuzun hem de yurt binamızın yapımında ve eğitime başlamasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erasmuslu öğrencilere veda yemeği düzenlendi
    1. Erasmuslu öğrencilere veda yemeği..
    2. CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit..
    3. Çocuklardan insanlık dersi
    4. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    5. Nutuk’a “engel” yok
    6. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    7. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    8. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    9. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    10. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    11. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    12. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    13. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    14. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    15. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    16. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    17. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    18. Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik..
    19. Avrupa borsaları
    20. Balkondan düşen genç kadın ağır..
    21. Hakkari polisi takdir topluyor
    22. Konyaaltı’nda asfalt çalışmaları devam..
    23. Kaskodan para alabilmek için aracını..
    24. Asya borsaları
    25. Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı..
    26. Büyükşehir İzmit merkezde gece..
    27. Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası
    28. Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık:..
    29. Yeni Milaspor’da Yüksel adaylıktan..
    30. Havada panik! Pilot kahveyi dökünce..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...