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Başkan Özgüven, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 18 Mart Çanakkele Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 12:37
Başkan Özgüven, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 18 Mart Çanakkele Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri, gazi ve aileleriyle bir araya geldi.


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven eşi İlkay Özgüven ile birlikte şehit aileleri, gazi ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı konuşmada, “Öncelikle davetimize icabet ederek bu güzel gecede bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bugünün anlam ve önemini yad etmek için bir araya geldik. Siz değerli şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin birer emanetisiniz. Bu anlamda 5 yıllık görev süremiz içerisinde başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimize, STK’mıza, kurum ve kuruluşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya gayret ettik. Makamlar, mevkiler gelip geçici 2014 yılın hemşehrilerimizin bize verdiği belediye başkanlığı yetkisini hakkıyla yerine getirmeye çalıştık ve 31 Mart’ta tamamlayacağız. Biz her zaman bu memleketin bir ferdi olarak sizlerin evladı, abisi, kardeşi olarak şehrimizde hayatı paylaşacağız. Şehitlerimizle, onların aileleri için ne söylesek, ne yapsak azdır. İnşallah gelecekte daha da gelişen, terörsüz ve şehitlerimizin olmadığı bir Türkiye’de yaşamayı Allah hepimize nasip etsin. Sizleri Allah emanet ediyor, haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle yad ediyor, anıyorum” ifadelerini kullandı.


‘Şehit Anası’ adlı şiir eşliğinde açılış konuşması yapan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, “Bu geceyi tertipleyen ve bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven’e yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Emin Özyurt ise, “Burada olmak bizler için çok anlamlı ve değerlidir. Burada bulunmamızın asıl amacı 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve Şehitlerimizi anmak, o günlere uzanmaktır. Böyle güzel bir gecede bizleri bir araya getirmesi hasebiyle Belediye Başkanımız Özkan Özgüven’e şükranlarımı sunar, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:37
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