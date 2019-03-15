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Başkan Özgüven: “Okullarımızın ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

15 Mart 2019 Cuma 17:09
Başkan Özgüven: “Okullarımızın ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.


Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde öğretmen ve öğrenciler Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i makamında ziyaret ederek desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Eğitim kurumlarının baş tacı olduğunu kaydeden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “5 yıllık çalışmalarımız içerisinde önem verdiğimiz hizmetlerimizin başlarında eğitim kurumlarımıza verdiğimiz destekler gelmektedir. Bu süre içerisinde eğitim kurumlarımıza önemli destekler vererek hatırı sayılır bir yatırım gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitim aldığı kurumlar her zaman başımızın tacı olmuştur. Her türlü ihtiyaçlarında onların yanında olduk. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde öğretmen ve öğrencilerimizin bu nazik ziyaretleri bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ayrıca okulumuzun Oryantiring Genç Kızlar B Takımı’nı almış olduğu Bölge ikinciliği için tebrik ediyor, 29 Mart’ta Afyon İhsaniye’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dileyerek her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunun yanında çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek olan okulumuzun 28 Mart Parşembe günü Kızılay ile birlikte yapacakları kan bağışı kampanyasında tüm hemşehrilerimizi destek vermeye davet ediyorum. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Saçıkaralı yönetiminde öğretmen ve öğrencilerimize bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Saçıkaralı, “Eğitime ve okulumuza verdiği desteklerden dolayı ve önemli hizmetleri için Belediye Başkanımız Özkan Özgüven Bey’e teşekkür ediyoruz. Okulumuz Oryantiring Genç Kızlar B Takımı Bölge 2. olarak 29 Mart’ta Afyon İhsaniye’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır. Bu noktada da desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Okulumuz ve Kızılay ortaklığıyla 28 Mart Perşembe günü ‘yaşatmak için, yaşamak için sen de kan ver’ sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenliyoruz, tüm Ereğlilileri kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:09
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