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Başkan Özgüven, gençlerle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
Başkan Özgüven, gençlerle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.


Başkan Özgüven, 3 yıl önce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Oğuz Ata Tesisleri içerisinde hizmete açtıkları Gençlik Merkezinde gençlerle buluştukları için mutluluk duyduğunu söyledi. Özgüven, "Bu süreçte sizlere çeşitli kurslar, sosyal programlar, kültürel gezilerle elimizden geldiğince imkanlar sunmaya gayret gösterdik. Gençlerimiz için, yani sizler için nezih ve faydalı bir ortam oluşturduk. Burada verilen eğitimlerle kendinizi geliştirme fırsatı yakalarken çeşitli sosyal etkinlikler için de Gençlik Merkezi sizler için hizmet vermektedir. Kendinizi her zaman donanımlı hissedin, hiçbir eksiğiniz yok ufak tefek eksikleri de zamanla tamamlayın. Bundan sonraki süreçte de bir ağabeyiniz olarak bu şehirde yaşayan biri olarak her zaman sizlerle beraber olacağız. Buranın sahibi sizlersiniz, burayı yaşatın. Gençlik Merkezi siz olduğunuz müddetçe vardır. Elinizin altında çok güzel bir tesis, inşallah zamanla burası daha da gelişir. Bizim de yaptığımız gibi eğitimlerinize ve çeşitli etkinliklere devam edin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
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