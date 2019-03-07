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Başkan Özgökçe’den Regaip Kandili mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

07 Mart 2019 Perşembe 11:06
Başkan Özgökçe’den Regaip Kandili mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Özgökçe, perşembeyi cumaya bağlayan gecede, mübarek üç ayların manevi mevsime girişin habercisi olan Regaib Kandili’nin idrak edileceğini belirtti. Receb’in ilk cuma gecesinin Regaib gecesi olarak ihya edildiğini dile getiren Özgökçe, “Allah-u teâlâ, bu gecede müminlere ihsanda ve ikramda bulunur. Bu geceye hürmet edenleri ve bu geceyi ihya edenleri affeder. Bu gece yapılan dualar kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Yıllardır memleketimizde Regaip gecesi ibadetle geçirilmekte, kazası olan, en az bir günlük kaza namazı kılmaktadır. Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı Kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar etmektedir. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Üç aylar olarak nitelendirilen Receb, Şaban ve Ramazan ayları, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimidir. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. Bugünler, Cenab-ı Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Bu mübarek geceleri fırsat bilerek, Rabbimizin rahmet yüklü mesajı Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya, bunun için de onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya ve bu çerçevede Hatemül Enbiya olan Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) örnek hayatını ve ahlakını rehber edinmeye ihtiyacımız büyüktür. Rahmet ve mağfireti bol olan bu mukaddes günlerde ahlak ve erdemin, kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek, Yüce Allah (cc)’tan af dilemeliyiz. Regaip gecesi; müminlere Allah’ın rahmetinin bol bol ihsan edildiği, yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği gecedir. Regaip Kandili’yle başlayan üç aylar iklimi, müminler için adeta manevi hasat mevsimidir. Bu gecenin feyz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını, uhuvvet, muhabbet ve huzur getirmesini, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:06
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