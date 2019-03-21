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Başkan Özgökçe’den ‘Nevruz Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

21 Mart 2019 Perşembe 18:12
Başkan Özgökçe’den ‘Nevruz Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘Nevruz Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Özgökçe, Nevruz’un; birlik ve kardeşliği pekiştiren, rızkın, bereketin ve tüm biyolojik çeşitliliğin yeniden hayat buluşunun sembolü olduğunu vurguladı. Toplumların yaşayışlarını ve hayata bakışlarını temsil eden bu bayramın, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar yaşatılan önemli kültürel değerlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, “Nevruz, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, insanların hayat tecrübelerinin yaşam tarzlarının ve kültürel değerlerinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayan değerler bütününün bir parçasıdır. Soğuk kış aylarının ardından karın ve soğuk havaların yavaş yavaş veda ettiği, toprağın canlandığı cennet vatanımız Anadolu dağlarında, baharın müjdecisi olan Nevruz çiçekleri açtı. Her yıl mart ayının ortalarında karların erimesiyle dağların yamaçlarında yüzünü gösteren Nevruz çiçekleri, baharın müjdecileri olduğu gibi kardeşliğin, muhabbetin, huzurun ve mutluluğun müjdecisidir. Nevruz, tabiatın yeniden canlanmasıyla Allah’ın rahmet hazinesinde sonsuz nimetlerinin, hayatın, sevginin bahşedileceğini haber vermektedir. Bizler de bu güzel günü her yıl düzenli olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek hem tarihsel bir mirası devam ettiriyor hem de baharın coşkusunu, bereketini ve mutluluğunu vefalı ve kadirşinas halkımız ile hep birlikte yaşıyoruz. 21 Mart: Nevruz Bayramı yanı sıra birçok önemli günleri de barındırmaktadır. Bu vesileyle Dünya Ormancılık Günü, Dünya Ağaç Günü, Dünya Down Sendromu Günü, Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü, Dünya Irk Ayrımı ile Mücadele Günü, Dünya Renk Günü, Dünya Şiir Günü ve Dünya Kukla Günü’nü de canı gönülden tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:12
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