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Başkan Özgökçe’den ‘Dünya Su Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

22 Mart 2019 Cuma 16:12
Başkan Özgökçe’den ‘Dünya Su Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘Dünya Su Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.


İnsanlık için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda hayat kaynağı olan suyun, bütün inanç sistemlerinde kutsal sayıldığını söyleyen Başkan Özgökçe, suyun hayat kaynağı olmasının yanında kültürü, inancı, sanatı, edebiyatı da derinden etkilediğini kaydetti. Yaşamın temel gereksinimi olan suyun; içme ve kullanma gibi bireysel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra enerji, sanayi, turizm ve ulaşım gibi pek çok sektör için de hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Özgökçe, “Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle de su kaynakları her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmektedir. Bu konuda devletimiz tarafından makro ölçekli çözüm projeleri üretilmekle birlikte, yerel yöneticilere de bir takım görevler düşmektedir. En basit bir birey olarak kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarruf, kendi geleceğimize yatırım olacaktır. Su israfının önüne geçmek çok kolay. Her gün sebzelerinizi elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta yıkarsanız, çok daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton sudan tasarruf edebilir, bu tasarrufun en basit örneğidir" dedi.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ‘Nehir kenarında abdest alıyor olsanız bile, suyu iktisatlı kullanınız ve israf etmeyiniz’ hadisi şerifinin tüm insanlık için çok önemli bir tasarruf kriteri olması gerektiğini belirten Başkan Özgökçe, “Akıp giden su değil, değerlendirilen, kullanılan su medeniyet getirir” ifadelerini kullandı.


Kur’an-ı Kerim’de suyun, canlıların sağlığı açısından şart, temizlik için de elzem olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in önem verdiği hususlardan birisi de su konusu oluşturmuştur. Peygamber Efendimiz, Medine’ye Hicret ettiğinde ilk iş olarak şehirdeki içme suyu problemini çözmeye çalışmış ve bu maksatla imkanı olanları, halkın kaliteli içme suyu ihtiyacını bedelsiz gidermeye teşvik etmiştir. Böylece insanların su problemini çözmek için İslam’ın ilk su vakıfları ortaya çıkmıştır” diye konuştu.


Su gibi yaşamın her unsuruna temel teşkil eden kaynakların etkin ve adil bir biçimde kullanma bilincinin arttırılması ve geliştirilmesine dikkat çekilmesi dileğinde de bulunan Başkan Özgökçe, “Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ‘Dünya Su Günü’nü tebrik eder, bu günün her canlı için vazgeçilmez olan temiz su kaynaklarının korunmasına, tüketim bilincimizin ve duyarlılığımızın artırmasına vesile olmasını temenni ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:12
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