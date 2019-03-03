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Başkan Özgökçe’den ‘Deprem Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Başkan Özgökçe’den ‘Deprem Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Halktan deprem bilincinin oluşturulması, depremlere karşı her daim hazırlıklı olunması ve yaşanan deprem felaketlerinin herkesim tarafından farkındalık oluşturmak, yapıların daha güvenli yaptırılması amacıyla 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında 2014 yılından beri Tuşba Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini vurgulayan Başkan Özgökçe, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunmasından dolayı dikey yapı yerine daha çok yatay yapılaşmaya geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özgökçe, “Türkiye topraklarının yüzde 92’si deprem kuşağında bulunuyor. Nüfusumuzun yüzde 95’i ise deprem kuşağında yaşıyor. Topraklarımızın yüzde 66’sı ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’i 1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye’nin hemen her şehrinde en son yaşanan depremlerden dolayı gerek belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı tüm birimleri, gerekse de ilgili tüm sivil toplum örgütleri topyekun depreme karşı bilinçlendirme ve ona göre yapıların yer seçiminden inşaatların her aşamasına kadar çok ciddi mesafeler kat edildi. Vatandaşların bilinçli bir şekilde ilgili tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ciddi bir dayanışma içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmanın herkesin asli görevidir. Deprem bilincini en iyi 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerini yaşayan Van halkı biliyor. Van’ın 41 yıl önce Çaldıran ilçesinde meydana gelen ve 3 bin 840 kişinin vefat ettiği ve binlerce kişinin de sakat ve evsiz kaldığı depremden sonra 2011 Van depremi, Vanlıların ve tüm Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden birinin üzerinde tam 8 yıl geçmesine rağmen herkesin hafızasında silinmeyen bir afettir” dedi.


Depremin hasarlarını ve acılarını felaketten sonra sergilenen dayanışmadan ziyade, depremden önce alınacak olan külli önlemler ile azaltabileceğini vurgulayan Başkan Özgökçe, “Bizler ülkemizin deprem kuşağında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her vakit hazırlıklı olmalıyız. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine ve tüm yapıların mutlaka sanat ve fen kuralları ile mimarlık-mühendislik projelerine uygun hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.


Yerel yönetimler olarak deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri 2014 yılında kurulduğu günden bugüne kadar uyguladıklarının altını çizen Özgökçe, “Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapıların yaptırılması kadar, yerleşim alanlarının doğru seçilmesi, kişiye rant değil uzun yıllar rahat ve sağlıklı bir ömür yaşamaları için dikey mimari yerine daha çok yatay mimariye önem verdik. 2014 yılında kurulan Tuşba’da bu tarihten itibaren asla kaçak yapıya müsaade edilmemiştir. Yapı denetim birimimiz ve zabıta müdürlüğü sahada çok ciddi çalışarak işin başında ruhsatlı yapıların yaptırılması ve fenni kurallara ve yasalara uygun mühendislik kuralları ile ekolojik ve coğrafi şartlara uygun yapılaşma sağlanmaktadır. ‘Deprem öldürmez kusurlu, denetimsiz kötü yapılar öldürür’ düsturuyla hareket edilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Van’da ve cennet vatanımızda, dünyanın dört bir yanında meydana gelen depremlerde vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Deprem ve afetler konusunda toplumsal bilincin artmasını ve tüm vatandaşlarımıza deprem ve tüm afetlerden uzak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diler, serhat şehri Van’dan, muhabbet şehri Tuşba’dan en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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