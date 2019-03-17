Başkan Özgökçe’den ’18 Mart’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarını savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe; Çanakkale Savaşı’nın; demir ve çeliğin, insan gücünü ve cesaretini yenemeyeceğini ve vatan sevgisini öldüremeyeceğini, yıldıramayacağını bütün dünyaya kanıtlandığı gün olduğunu söyledi. Çanakkale; yenilmez denilen orduları dize getiren, dünyanın en güçlü silahlarına karşı süngü takarak savaşan bir milletin kazandığı zafer olduğunu kaydeden Başkan Özgökçe, “Çanakkale’de kazanılan zafer; iman, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Hangi etnik kökene mensup olursak olalım, Türk-Kürt-Laz-Çerkez ayrımı yapmadan Çanakkale’de gösterdiğimiz bu birlik, beraberlik ve dayanışmaya milletçe bugün de ne kadar ihtiyacımızın olduğunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Çanakkale’de şahlanan ruh, milletimizin mayasını oluşturan ruhtur. Bu ruh; dinin, vatanın, namusun, mukaddesatın, bayrağın kısaca bizi biz yapan değerlerin en zor şartlarda bile feda edilmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ruhu yaşattığımız müddetçe, ulaşamayacağımız hiçbir hedef, başaramayacağımız hiçbir iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, çözemeyeceğimiz hiçbir problem kalmayacaktır. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere milletimizin kahraman evlatlarını ve şehitlerimizi ve 2016 yılı kalleş darbe girişimi esnasında şehadet şerbeti için 15 Temmuz şehitlerimiz ile bugüne kadar şehit olmuş tüm şehitlerimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünde bir kez daha rahmetle, hürmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.