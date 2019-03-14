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Başkan Özgökçe’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Başkan Özgökçe’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Özgökçe, yayınladığı mesajda, “Son 17 yıldır başta sağlık olmak üzere tüm alanlarda insan odaklı hizmet verilmeye başlanmış, bunun neticesinde de sağlık hizmetleri vatandaşımızın ayağına kadar getirilmiştir. Sağlık alanına ayrılan bütçeler arttırılmış, aile hekimliği uygulamasına geçilmiş ve sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilmiştir. Van’da 15-16 yıl öncesine kadar cumhuriyet tarihinden kalma, gerek fiziki açıdan gerekse personel anlamında yetersiz bir hastanede sağlık hizmeti verilirken, AK Parti hükümeti ile birlikte bölgenin en yeni, en donanımlı hastanesi unvanını elinde bulunduran Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinin yanı sıra Türkiye’nin ilk akılı hastanesi de yine ilimizde açılmıştır. Öte yandan Ankara’da hasta kabulüne başlayan ve resmen 14 Mart Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesinde, ilk organ nakli gerçekleştirildi. 17 yılda sağlık alanında nereden nereye dedirtecek çok önemli hizmetler hayata geçirildi” dedi.


Bu imkanlar ve güzel tesislerin içerisinde gönül vererek hizmet eden sağlık çalışanlarına yönelik sebebi ve gerekçesi her ne olursa olsun gerçekleştirilen istenmeyen ve kabul edilemez şiddet olaylarını kınadıklarını da ifade eden Başkan Özgökçe, insanların hayatlarını kurtarmak için bu kadar büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden gayret gösteren sağlık çalışanlarına böyle bir davranışın sergilenmesinin kesinlikle yanlış ve asla olmaması ve düşünülmemesi gereken bir olay olduğunu belirtti. Şiddetin asla bir hak arama metodu olmadığının da altını çizen Başkan Özgökçe, artık bu tür çağdışı kaba kuvvete dayalı davranış ve hareketlerin son bulmasını temenni etti. Başkan Özgökçe, “Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutan, tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışmalarını sürdüren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eder, selam ve saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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