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Başkan Özen, hayvan barınağını ziyaret etti

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
Başkan Özen, hayvan barınağını ziyaret etti

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Özcan Özen, birim ziyaretleri kapsamında Yanık Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı, modern ve konforlu hizmet alabilmesi için hizmete açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Samet Ateş ile incelemeler yapılıp istişarelerde bulunuldu.


Sokak hayvanlarının can dostlarımız olduğunu ve onların canlarının da biz emanet olduğunu dile getiren Başkan Özen, “Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bize emanet. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu tür çalışmalar kutsal ve değerli çalışmalar” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
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