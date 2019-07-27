0553 313 94 23

Başkan Özden ve eşi kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden dualar eşliğinde hacca uğurlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
Başkan Özden ve eşi kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden dualar eşliğinde hacca uğurlandı.


İlçe meydanındaki uğurlama törenine Kaymakam Yavuz Kartal, Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Karuk, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, MHP Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri katıldı.


Burada bir açıklamada bulunan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "İslamın şartlarından birisi olan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin inşallah” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti"
    1. "Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi..
    2. Hilal öğretmen kurtarılamadı
    3. Su borusundaki arıza ekiplerin..
    4. UMKE’nin tatbikatı nefes kesti
    5. GÜNCELLEME - Parke taşı stokuna çarpan..
    6. İdlib'e hava saldırıları: 9kişi öldü
    7. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:..
    8. Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım
    9. Yeniden Refah Partisi İl Başkanları..
    10. İtalyan devi Juventus'tan flaş Merih..
    11. Şehit diplomat Osman Köse'nin..
    12. Kur’an kursuna giden çocuklara gaspçı..
    13. Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu
    14. Seçer: "Mersin’i kültür-sanatta..
    15. TOKİ Adana Sarıçam 825 adet konutları..
    16. Eşini silahla yaralayan kişinin..
    17. Medicana Konya Hastanesi basınla..
    18. ABD ve Guatemala'dam göçmen anlaşması
    19. Türkiye Drone Şampiyonası başladı
    20. Sözen: “AYM, bu kararıyla şehitlerin..
    21. Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları..
    22. TAB Başkanı Ziya Şahin; “Bal üreticisi..
    23. Bakan Turhan: "İstanbul’dan İzmir’e 3..
    24. Roman dernek başkanının oğlu, arkadaşı..
    25. Afganistan'da bombalı araçla saldırı
    26. Çalı Köy Filmleri Festivali’ne yoğun..
    27. Kurbanlıklar, Batıya doğru yola çıktı
    28. İdlib'e hava saldırıları: 9 ölü
    29. Ego spor ile Lösev el ele
    30. Japonların MOMO-4 roketi okyanusa düştü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz