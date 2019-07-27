Başkan Özden ve eşi kutsal topraklara uğurlandı Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden dualar eşliğinde hacca uğurlandı.

Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden ve eşi Emine Özden dualar eşliğinde hacca uğurlandı.

İlçe meydanındaki uğurlama törenine Kaymakam Yavuz Kartal, Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Karuk, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, MHP Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri katıldı.

Burada bir açıklamada bulunan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "İslamın şartlarından birisi olan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin inşallah” dedi.

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