Başkan Öz’den kardeşlik vurgusu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmaları kapsamında rotayı bu kez güneye çevirdi. Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum’un Tekman ilçesine çıkarma yapan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe merkezinin yanı sıra Çayırdağı, Çağlar ve Çatkale mahallelerinde de temaslarda bulundu.

Erzurum’da yerel seçimler öncesinde sahaların adeta tozunu atan AK Parti, seçim çalışmalarına şehrin dört bir yanında devam ediyor. Belediye başkan adaylarının her birinin kendi seçim bölgesinde olağanüstü bir performansla çalıştığı Erzurum’da, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise ilçe turlarına çıktı. Seçim ziyaretleri kapsamında Erzurum’un Tekman ilçesine giderek seçmenlerle bir araya gelen Başkan Öz, 31 Mart seçimlerinin önemini kapı kapı gezerek anlattı.

“Biz kardeşiz, etle tırnak gibiyiz”

Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tekmanlı seçmenlerden büyük ilgi gören AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe merkezindeki kahvehanelerde bir araya geldiği vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs’ın da, diğer tüm ilçeler gibi Erzurum’un çok kıymetli ilçeleri olduğunu vurgulayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Erzurum’daki en büyük ziynet kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Biz etle tırnak gibiyiz; bir elin parmakları gibi bütünüz, tamız ve tümüz. Ne var ki, bizim bu bütünlüğümüzü ve birlikteliğimizi bozmak isteyenler, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler var. Bunda kesinlikle başarılı olamayacaklar; kıblesi bir, inancı bir ve yanı sıra ortak değerlerle yoğrulmuş olan kardeşliğimizi asla bozamayacaklar, bizi bu istikametten saptıramayacaklar” diye konuştu.

“AK Parti belediyeciliğinin farkını yaşayın”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kahvehane ve ev toplantıları vesilesiyle AK Parti’nin belediyecilik anlayışı ve gönül belediyeciliği hususlarına da değindi.

Başkan Öz, AK Partili belediyelerin Türkiye’nin dört bir yanında hizmet seferberliği içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Aynı seferberlik Erzurum için de geçerli. Belediyelerimiz Erzurum’da atılım üstüne atılım, yatırım üstüne yatırım yaptı. Erzurum’un merkezinin de, ilçelerinin de çehresi değişti. Bu seferberlikten nasiplenmek ve AK Parti’nin gönül belediyeciliğinin farkını yaşamak Tekman’ın da hakkı, Karaçoban’ın, Hınıs’ın ve Karayazı’nın da hakkı Bu yüzden sizler de gelin bu hakkınızı teslim alın. Biz işte bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Tekman ziyareti kapsamında ilçeye bağlı Çayırdağı, Çağlar ve Çatkale mahallerini de ziyaret eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çetin kış koşullarına rağmen kendilerini büyük bir coşkuyla karşılayan Tekmanlıları adeta bağrına bastı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, Tekman’daki seçim temaslarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Bu coşku ve bu heyecan var oldukça Erzurum’u ve Türkiye’yi kuşatan gönül belediyeciliği iklimi her daim baki kalacak. Biz ilk günkü aşkla, ilk günkü arzu ve iştiyakla milletimizin emrine amade olmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız destek ve güç var oldukça da, ilçelerimizi ve şehirlerimizi geliştirip güzelleştireceğiz. 31 Mart seçimleri işte bu manada yepyeni bir atılım döneminin ilk adımı olacak.”