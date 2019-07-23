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Başkan Öz’den basın bayramı mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, basın bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:05
Başkan Öz’den basın bayramı mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, basın bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.


Başkan Öz, başta Çanakkale’de olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki basın çalışanlarının bu özel gününü kutladı. Öz, "24 Temmuz, sansürün kaldırılması ve basın bayramı vesilesiyle başta Çanakkale’de bu kutsal mesleği icra eden yerel basınımızın, ajanslarımızın, televizyonlar, radyolar ile internet sitelerimizin değerli çalışanlarını ve ülkemizin tüm basın emekçilerini kutlarım. Basın özgürlüğü bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramdır. Demokrasinin gereği ve olmazsa olmaz şartıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:05
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