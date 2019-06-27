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Başkan Özdemir’den arıcılara uyarı: Kovanlardaki havalandırma sistemleri aktif olsun

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklardan arıların olumsuz etkilenmemesi için bazı tedbirlerin alınmasını istedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:03
Başkan Özdemir’den arıcılara uyarı: Kovanlardaki havalandırma sistemleri aktif olsun

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklardan arıların olumsuz etkilenmemesi için bazı tedbirlerin alınmasını istedi. Özellikle Ege Bölgesi’nde etkili olan sıcakların arılarda strese neden olabileceğini kaydeden Başkan Özdemir, “Arılar narin bir hayvan olduğu için aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda felç geçirme riski fazladır. Bu nedenle sıcaklarda serin ve havadar yerlerde tutulması ve kovanlardaki havalandırma sisteminin de mutlaka aktif bulunması gerekir” dedi.


Meteorolojik verilere göre ülke genelinde etkili olmaya başlayan yaz sıcaklarının Ege ve çevresinde daha etkili hissedildiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin olan arıların daha fazla ilgi beklediğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı sıcaklarda pek çok kolonide bulunan arıların aşırı sıcak nedeniyle felç geçirerek telef olduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, benzer sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için tüm arıcıların tedbirli olmasını istedi.


“Sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkıyor“


Ege’de hava sıcaklıklarının yazın gölgede 45 dereceye kadar çıktığını 37 derecenin üzerindeki sıcaklığın arıları strese soktuğunu belirten Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Özellikle Aydın’da hayıt balı üretimi için Karpuzlu, Çine, Efeler, Koçarlı, Nazilli, Köşk, Buharkent ve çevrelerinden konaklayan arıcılarımız kovan havalandırmalarını kontrol etsinler. Bunun yanında sıcağı yansıtması için kovanların kireçlenerek örtü tahtası yerine kullanılan malzemenin de izolasyon görevi gören malzemelerle değiştirmelerini öneriyoruz. Burada en önemli husus kovanın havalandırma sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır. Arılar sıcakla birlikte havasız kaldığında maalesef telef oluyor. Bunun yanında kovanların üstünün de güneş ışığını geri yansıtacak şekilde mutlaka kireçlenmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca içerisinde yoğun arı olan kovanlara (8-9 çerçeve) ikinci kat ballık eklenmesini tavsiye ediyoruz. Bu sistem sayesinde arıların daha rahat nefes alması serin havaya ulaşması sağlanacaktır” diyerek arıcıların aşırı sıcaklara şimdiden tedbir almasını istedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:03
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