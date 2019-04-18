Başkan Özcan’dan kesintisiz çalışma

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, “Nazilli’mizin kaynaklarını tüm ilçe halkının menfaatini gözeterek kullanacağız. Halkımız, önümüzdeki 5 yıllık süreçte kesintisiz bir çalışma görecek” dedi.

Göreve seçildiği günden bu yana yoğun bir tempoyla çalışan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Sümer Mahallesi’nde başladı.

Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını inceleyen Özcan, işçilerle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Buradaki programının ardından Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Kadir Mutlu ve Sümer Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz ile birlikte mahalle kahvesinde vatandaşlarla biraya gelen Özcan, “Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza Aşağı Nazilli’den başladık. Bu bölgede ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Temizlik öncelikli konularımızdan biri” diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Özcan, Nazilli’nin sorunlarının çözülmesi noktasında hızlı ve sağlam adımlar atacaklarının altını çizdi.

Nazilli’nin kaynaklarını tüm ilçe halkının menfaatini gözeterek kullanacaklarını belirten Özcan, “Vatandaşımız bize güvendi ve bir görev verdi. Atacağımız adımlarda bu bilinçle hareket edeceğiz. Halkımız önümüzdeki 5 yıllık süreçte kesintisiz bir çalışma görecek” dedi.

İstihdam, ekonomi, spor ve eğitim konularına öncelik vereceğini aktaran Özcan, “Seçim döneminde söz verdiğimiz ve vatandaşlarımıza sunduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ve yola çıktığımız arkadaşlarımızla Nazilli’mizi kalkındıracak icraatlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Tüm Nazilli halkına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.