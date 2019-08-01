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Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi personelleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla, Aydoğdu Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan kanser hastası Zülahi Şen’in 69’uncu yaş günü için sürpriz kutlama düzenledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama

Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi personelleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla, Aydoğdu Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan kanser hastası Zülahi Şen’in 69’uncu yaş günü için sürpriz kutlama düzenledi.



Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi çalışanları, Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki kanser hastası Zülahi Şen’e sürpriz doğum günü düzenledi.


Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın sık sık ziyaret ettiği Şen, sürpriz kutlamayı öğrenince gözyaşlarını tutamadı.


Duyduğu mutluluğu dile getiren 69 yaşındaki Şen, “Ben aslen Tavaslıyım. 50 yıldır Nazilli’de yaşıyorum. Kanser hastasıyım. Akciğerimin yarısı alındı. Bugüne kadar hiç doğum günüm kutlanmadı. Doğum günümün hangi gün olduğunu bile bilmem. Bugün doğum günüm olduğunu hastanedeki hemşireler söyledi. Bende belediye başkanımızı aradım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni dünyalar kadar sevindirdi. Allah kendisine kaza bela vermesin. Gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.


Doğum günü hediyesi olarak çiçek gönderen Başkan Özcan, Zülahi Teyzeyi telefonla arayarak yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
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