Başkan Özcan’a seçim görevi

İYİ Parti belediyeleri arasında hem nüfus hem de büyüklük açısından 2’nci büyük ilçe olan Nazilli’ye ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Sultanbeyli’de özel görev verildi.

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Sultanbeyli mitingi öncesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan karşılayacak. Sultanbeyli’de bir takım özel görüşmelerde gerçekleştirecek olan Kürşat Engin Özcan, yarın Ekrem İmamoğlu’nun tüm miting programlarında yer alacak ve saat 13.00’da Sultanbeyli’de Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde olacak.

Pazar günü de beraberindeki heyetle Sultanbeyli’de aktif görev alacak olan Kürşat Engin Özcan Sultanbeyli’de İTO Şehit Er Dursun Sıvaz İlköğretim Okulu’nda okul sorumlusu ve heyette bulunanlar ise müşahit olarak 23 Haziran seçimlerinde aktif görev alacak.