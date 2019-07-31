Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet yarışı olmalı”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Koca Cami önünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Altıntaş Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve yol yenileme çalışmalarını inceledi.

İş makinasının direksiyonuna geçerek işçilerle birlikte çalışan Başkan Özcan, yıllardır hiçbir çalışma yapılmayan cadde ve sokaklarının ivedilikle yenilendiğinin altını çizdi.

Çalışmaları yakından takip eden Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, “Biz yıllardır bu yolun yenilenmesini istiyorduk. ‘Yaparsa Kürşat Başkan yapar’ dedik. Başkanımız da sağ olsun yüzümüzü kara çıkarmadı. Şahsım ve mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özcan; “Nazillimiz hizmet noktasında aç. Pek çok ihtiyacı var. Bunları devletimizle, büyükşehirle, genel ve yerel idarelerle halletmemiz lazım. Enerjimizi siyasi çekişmelere, polemiklere değil hizmete harcamak lazım. Siyasi yarış 31 Mart 2019 itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten itibaren hizmet yarışı olmalı. Bu noktada da değerli milletvekillerimize, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizlere her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bizim amacımız memleketimize hizmet etmek. Başka bir hesabımız söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.