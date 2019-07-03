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Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden seçildi

Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığına, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yeniden seçildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden seçildi

Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığına, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yeniden seçildi.


Niksar Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesinde söz sahibi olmasını sağlayan ve o yıl Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı görevine seçilen Belediye Başkanı Özdilek Özcan bu göreve tekrar seçildi.


Tekrardan göreve seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirilen Başkan Özcan yatırımcılarla görüştüklerini belirterek, iki yıllık süreçte çalışan sayısını üst düzeylere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı döneminin ilk gününde sadece 4 kişi çalışanı bulunan Niksar OSB’nin bu gün itibari ile 1200 kişinin çalıştığı bir duruma gelmesinde büyük katkıları olan Başkan Özcan yaptığı konuşmada; “Tokat Valimiz sayın Dr. Ozan Balcı’nın teveccühleriyle tekrardan Niksar Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına seçilmem vesilesiyle yönetim kurulu üyelerimizle toplantı gerçekleştirdik. Görevi tekrardan şahsıma veren Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
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