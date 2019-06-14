Başkan Özcan öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Uzun Çarşı ziyaretinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çarşı bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde denetlemek üzere Uzun Çarşı’yı ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, karnesini alan öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Özcan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen öğrencileri kırmadı.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Özcan, öğrencilerin karnelerini inceleyerek öğütler verdi.

Öğrencilerle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Çocuklarımız bizlere büyük bir sevgi gösterdi. Bu güzel evlatlarımız için, Nazillimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin karnelerini inceledik. Hepsi çok başarılı gençler. Kendilerini tebrik ediyorum. Karnelerinde düşük notlar alan öğrencilerimizin de daha çok çalışarak başaracağına da inanıyorum. Bir dönem boyunca çalışıp yorulan ve emek veren tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, herkese iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Başkan Özcan, kendisiyle özçekim yapmak isteyen öğrencilerin isteğini kırmayarak tüm öğrencilerle tek tek özçekim yaptı.