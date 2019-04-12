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Başkan Özcan, öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Menderes Anadolu Lisesi tarafından 7.

12 Nisan 2019 Cuma 11:38
Başkan Özcan, öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Menderes Anadolu Lisesi tarafından 7.’si düzenlenen Şairler Akşamı şiir ve müzik dinletisine katıldı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Menderes Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen Şairler Akşamı şiir ve müzik dinletisine katıldı.


Birçok ünlü şairin eserlerinin yanı sıra kendi yazdıkları şiirleri de okuyan öğrenciler, izleyicilere keyif dolu anlat yaşattı.


Öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Bu güzel gece için günlerce emek veren öğretmen ve öğrencilerimize, onlara her zaman destek veren kıymetli ailelerine ve buraya gelerek onları yalnız bırakmayan siz değerli Nazilli halkına canı gönülden teşekkür ediyorum.Benim ezberim de sesim de iyi değildir ama her birinizin sesi fevkalade güzeldi. İnanın gıptayla izledim. Başarılarınızın devamını diliyorum ” diye konuştu.


Program sonunda Okul Müdürü Oktay Doğanlı, dinletiye katılan misafirlere teşekkür etti. “Şiir, özel duyguların gönüle işlenmesidir. Gönülden gönüle kurulan bir bağdır” diyen Doğanlı, öğrencileri için yazdığı şiiri okudu ve büyük alkış aldı.


Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen tarafından programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere plaket takdiminin ardından gece sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:38
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