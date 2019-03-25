0553 313 94 23

Başkan Özcan; “Niksar’da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak istiyoruz”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Çini Osmanlı sanatıdır.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:15
Başkan Özcan; “Niksar’da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak istiyoruz”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Çini Osmanlı sanatıdır. Çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum, Niksar’da da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak istiyoruz” dedi.


Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan “Niksar Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları” çini sergisi büyük ilgi gördü.


Sergi açılışında konuşan ve kadınların aktif iş gücüne katılmalarını sağlama noktasında açılan bu tür kursların çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Özcan, Niksar Belediyesi olarak ev hanımlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Burada çok kıymetli hocalarımız var, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burada çini ile ilgili sergiyi gerçekleştiriyoruz, İnşallah diğer alanlarda takı, tekstil gibi birçok alanlarda bu sergileri yaparız diye düşünüyorum. Çini ile ilgili Niksar’da bayanlarımızın ilgi alakası çok fazla. Yeter ki bayanlar bu tür sanatlara yönelik çalışmalar yapsınlar biz belediye olarak her zaman onların yanındayız” dedi.


Başkan Özcan Niksar’da çiniciliği yaygınlaştırmak ve ilçeyi çini şehri yapmak için çalıştıklarını da belirterek; “Niksar Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımız tarafından yapılan bu ilk sergi, özellikle çini üzerine yapılan bu sergiyi tüm Niksarlı hemşehrilerimi davet ediyorum, üç gün süreyle burası açık kalacak. Her şeyden önce Niksarlı hemşehrilerim burada kursiyerlerimiz olan bu hanımefendilerin yapmış olduğu el emeği göz nuru eserlere itibar etmelerini ve burayı doldurmalarını istiyorum. İnşallah bu emeklerinin karşılığı da Niksarlı hemşehrilerimin satın almasını arzu ediyorum. Bu emeklerin karşılığı bulsun. Biz iki yıldır Niksar Belediyesi meslek ve sanat edinme kurslarına milli eğitim müdürlüğümüz ve halk eğitim müdürlüğümüz bizlere tahsis etmiş olduğu kıymetli hocalarımızla çini hocalarımızla yaklaşık otuza yakın hanımefendiyle biz bu mücadeleyi veriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıllık bir sürecin sonunda bu ürünler açığa çıktı. Gerçekten çok güzel bir noktaya geldiğini gördüm ve çok sevindim. Hanımefendileri ve kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Niksar’da çininin gelişeceğini de gözlemleyebiliyorum ve buna katkı sunmak içinde Niksarlı hemşehrilerimin bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.


Kurs Hocası Ebru Hızar ise çini yapımının meşakkatli bir iş olmasına karşın kursiyerlerin yaptıkları eserleri gördüklerinde yüzlerinin güldüğünü belirterek "Buraya katılan kadınlarımız işlerini severek yapıyorlar onlar işlerini severek yaptıkça ben de zevkle çalışmaya başladım. Güzel eserler ortaya çıktıkça ve takdir gördükçe çalışma azmimiz daha da arttı. Ben onlardan çok memnunum. Burada iş öğrenmenin yanında hem ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar hem de boş zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar. Bize bu noktada destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:15
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme toplantısı
    1. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
    2. Hatay'da oryantiring yarışması
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
    5. Yeni Zelanda terör saldırısına..
    6. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
    7. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
    8. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
    9. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
    10. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
    11. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
    12. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
    13. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
    14. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kütüphane..
    15. Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine..
    16. Gerger’deki yaban nergisler yerli..
    17. FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
    18. Rekortmen annenin zor anları
    19. Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha
    20. Başkan Özcan; “Niksar’da çiniciliği..
    21. Büyükşehir’den 8 mahalleye millet..
    22. “Küçükbaş hayvanlar TARSİM’le tüm..
    23. TR83 Bölgesi işsizlik oranı
    24. Başkan Uçak Yeşilyurt Mahallesinde..
    25. Türkiye-Moldova maçının muhtemel..
    26. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    27. Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde “Risk..
    28. "Benzin zammı haberleri asılsız"
    29. Şehit Yavuz Uygun son yolculuğuna..
    30. KYK’lı öğrencilerden büyük başarı
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda