Başkan Özcan mehter takımını ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Mehter Takımını ziyaret etti. Başkan Özcan’ı mehter kıyafetleri ile karşılayan Takım, karşılamada Fetih Marşını icra etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye bünyesinde 2010 yılında kurularak günümüze kadar Nazilli’yi en iyi şekilde temsil eden Nazilli Belediyesi Mehteran Takımını ziyaret etti. Belediye Başkanı olarak ilk ziyaretini Mehteran Takımına yapan Başkan Özcan, kurulduğu günden bu yana takım ruhu disiplini ve vakur duruşu ile Nazilli’yi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı takımı tebrik etti.

Sümer Rekreasyon alanı içerisinde yer alan Mehterane önünde, Mehter kıyafetleri ile karşıladıkları Başkan Özcan’a özel program icra eden Mehter Takımı Özcan ile tokalaşarak hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Özcan, bu güne dek kendilerini şevk ve mutluluk ile dinlediği Mehteran Takımına, birlikte daha iyi işler yapacaklarına inandığını belirterek;“Nazilli Belediyesi Mehter Takımını bu gün daha bir mutluluk ve şevk ile dinledik. Şimdiye kadar sarf ettiğiniz emekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bundan sonrasında daha güzel faaliyetler yapabileceğimizi, daha büyük bir şevkle çalışacağımıza inanıyorum. Sizler Nazilli’mizi çok güzel temsil ediyorsunuz.Nazilli’mizi yine aynı şekilde,hatta daha da güzel temsil etmeniz için bizde elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Mehteran takımının Nazilli’nin temsil noktalarından biri olduğunu ifade Eden Kürşat Engin Özcan; “Elbette her biriniz bizi temsil ediyorsunuz. Bu çok önemli.Ama gösteri yapmak, sahneye çıkmak farklı bir duygu. O nedenle hem milletimizi hem Nazilli’mizi daha iyi temsil etmede daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Sizler ile Beraber olmaktan çok mutluyum. Siz bize inanın biz size inanıyoruz ona hiç şüpheniz olmasın. Daha canla daha başla üzerimize düşenleri yaparak daha mutlu olacağız diye düşünüyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Özcan Mehter Takımının karşılama icrası sonrasındaMehterane içerisini gezerek Mehter Başından takım ile ilgili bilgiler aldı.