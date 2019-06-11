0553 313 94 23

Başkan Özcan kursiyerleri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından belediye meydanında düzenlenen yılsonu sergisinin açılış törenine katıldı.

11 Haziran 2019 Salı 12:42
Başkan Özcan kursiyerleri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından belediye meydanında düzenlenen yılsonu sergisinin açılış törenine katıldı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen yılsonu sergisine katıldı.


Belediye Meydanı’nda düzenlenen ve 24 standın bulunduğu sergiyi gezen Başkan Özcan, çalışmalarından dolayı kursiyerlere teşekkür etti.


Bağlama, folklor ve Taekwondo kursiyerlerinin gösterilerini büyük bir dikkatle izleyen Başkan Özcan, “Burada hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin 1 yıllık emeklerini görme fırsatımız oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Birçok alanda kendilerini geliştirdiklerini gördük. Emeklerinden dolayı herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Türk kültürünün geliştirilmesi ve yaşatılması için halk eğitim kurslarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, “ Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde çok çeşitli kurslar var. Hem vatandaşlarımızın meslek edinmeleri hem de öğrencilerimizin özellikle yaz tatillerinde bu imkanı değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:42
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dinar’da dilenci operasyonu
    1. Dinar’da dilenci operasyonu
    2. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    3. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    4. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    5. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    6. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    7. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    8. İrfan Buz Samsunspor'da
    9. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    10. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    11. Her alanda kullanılan shea butter..
    12. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    13. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    14. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    17. Mersin’de hijyen eğitimi
    18. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
    19. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    20. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    21. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    22. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    23. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    24. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    25. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    26. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    27. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    28. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    29. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    30. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!