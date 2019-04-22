Başkan Özcan, koltuğu Ferhat’a devretti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Turan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ferhat Cengiz ‘e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,başkanlık makamını Ferhat Cengiz’e bıraktı. Belediye Başkan Yardımcılığı makamını devralan Nisa Güngör ise çiçeği burnunda yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a çiçek takdim ederken yeni görevinde başarılar diledi.

Okulun Türkçe Öğretmeni Selda Erdoğan eşliğinde Başkanlık makamına gelen Turan Ortaokulu 5. sınıfı öğrencisi Ferhat Cengiz Belediye Başkanlığı makamını Başkan Özcan’dan devir alır almaz arkadaşlarının istek ve taleplerini dinledi. Yeni göreve gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’dan çocuklar için daha yaşanabilir bir Nazilli isteyen Cengiz, “Bizler eğitim hayatımızın daha kolay olmasını istiyoruz, zorluk çekmek istemiyoruz. Yoksulluk çekmek istemiyoruz. Eğitim hayatlarını maddi zorluklar yüzünden gerçekleştiremeyen arkadaşlarımızın burs almasını istiyoruz.Aç ve yoksul insanlar için de daha çok barınma yerleri yapılmasını talep ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocukların zaten çok kısıtlı oyun alanları var.Bizler için ayrılmış çocuk parklarında oyuncakları kırılmış sökülmüş onların onarılmasını istiyoruz. Bizler daha yaşanabilir bir Nazilli olmasını istiyoruz. Bu konuda da biz çocuklar size inanıyoruz ve güveniyoruz”ifadelerini kullandı.

Temsili Belediye Başkanı Ferhat Cengiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Nisanur Güngör’e hediyelerinden dolayı teşekkür eden Özcan, çocukların mutlu olacağı hizmet ve çalışmalara öncelik vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Özcan,bu günün gençlerinin çocuklarının, yarının yöneticisi, bilimcisi, idarecisi belki doktor ve belediye başkanı olacağını dile getirerek;“Öncesinde böylesine güzel bir hediyeyi bana getirdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizler derslerinizde çok başarılı olacak ve Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyeceksiniz. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak bu vatana bu millete faydalı insanlar olacaksınız. Bu gün ben size ve temsil ettiğiniz tüm arkadaşlarınıza söz veriyorum. Çok çalışarak sizin isteklerinizi ekip arkadaşlarım ile birlikte yerine getirmeye çalışacağız. Sizlerinde bana söz vermenizi istiyorum” diye konuştu.