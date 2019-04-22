0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Özcan, koltuğu Ferhat’a devretti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Turan Ortaokulu 5.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:43
Başkan Özcan, koltuğu Ferhat’a devretti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Turan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ferhat Cengiz ‘e devretti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,başkanlık makamını Ferhat Cengiz’e bıraktı. Belediye Başkan Yardımcılığı makamını devralan Nisa Güngör ise çiçeği burnunda yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a çiçek takdim ederken yeni görevinde başarılar diledi.


Okulun Türkçe Öğretmeni Selda Erdoğan eşliğinde Başkanlık makamına gelen Turan Ortaokulu 5. sınıfı öğrencisi Ferhat Cengiz Belediye Başkanlığı makamını Başkan Özcan’dan devir alır almaz arkadaşlarının istek ve taleplerini dinledi. Yeni göreve gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’dan çocuklar için daha yaşanabilir bir Nazilli isteyen Cengiz, “Bizler eğitim hayatımızın daha kolay olmasını istiyoruz, zorluk çekmek istemiyoruz. Yoksulluk çekmek istemiyoruz. Eğitim hayatlarını maddi zorluklar yüzünden gerçekleştiremeyen arkadaşlarımızın burs almasını istiyoruz.Aç ve yoksul insanlar için de daha çok barınma yerleri yapılmasını talep ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocukların zaten çok kısıtlı oyun alanları var.Bizler için ayrılmış çocuk parklarında oyuncakları kırılmış sökülmüş onların onarılmasını istiyoruz. Bizler daha yaşanabilir bir Nazilli olmasını istiyoruz. Bu konuda da biz çocuklar size inanıyoruz ve güveniyoruz”ifadelerini kullandı.


Temsili Belediye Başkanı Ferhat Cengiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Nisanur Güngör’e hediyelerinden dolayı teşekkür eden Özcan, çocukların mutlu olacağı hizmet ve çalışmalara öncelik vereceklerini belirtti.


Belediye Başkanı Özcan,bu günün gençlerinin çocuklarının, yarının yöneticisi, bilimcisi, idarecisi belki doktor ve belediye başkanı olacağını dile getirerek;“Öncesinde böylesine güzel bir hediyeyi bana getirdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizler derslerinizde çok başarılı olacak ve Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyeceksiniz. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak bu vatana bu millete faydalı insanlar olacaksınız. Bu gün ben size ve temsil ettiğiniz tüm arkadaşlarınıza söz veriyorum. Çok çalışarak sizin isteklerinizi ekip arkadaşlarım ile birlikte yerine getirmeye çalışacağız. Sizlerinde bana söz vermenizi istiyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:43
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her şehit için bir fidanı toprakla buluşturdular
    1. Her şehit için bir fidanı toprakla..
    2. Rektör Durmuş, Sri Lanka’daki terör..
    3. Abisini öldüren sanığa yeniden..
    4. İzne gelen asker terhisine 3 ay kala..
    5. Başkentte vatandaşa özel halk otobüs..
    6. Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı
    7. Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek
    8. Kuruyemişler sağlık için ne kadar..
    9. Başkan Öndeş, 23 Nisan’ı kutladı
    10. Mesir Fuar’ında "Moda Çarşısı"..
    11. Yunan Basını açıkladı! FETÖ’cülerin..
    12. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Serçe’den..
    13. Başkan Özcan, koltuğu Ferhat’a devretti
    14. Bir ayda 14 bin 131 araca para cezası..
    15. Kılıçdaroğlu'na kim yumruk attı? Son..
    16. New York borsası düşüşle açıldı
    17. Sri Lanka'da orduya olağanüstü hal..
    18. İmamoğlu İBB'nin ilk meclis..
    19. AİÇÜ’de “KOSGEB ve Girişimcilik..
    20. Çok sayıda astsubay yakalandı
    21. Başkan Bakkalcıoğlu’unun basın..
    22. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret..
    23. Mersin Çocuk Hakları Komitesi çocuklar..
    24. Vali Çakacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik..
    25. Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
    26. Kağıthane’de bina yıkılırken..
    27. Çiğli Belediye Başkanlığı koltuğuna..
    28. Kazgan 23 Nisan’ı kutladı
    29. Vali Şentürk’ün 23 Nisan Ulusal..
    30. Başkan Bakkalcıoğlu’nun 23 Nisan..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi