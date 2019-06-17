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Başkan Özcan,İzmir’den müjdeyi verdi

Ege Belediyeler Birliği Genel Kurulu’na katılmak ve Naz-Koop görüşmeleri için İzmir’e giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Üretime ve istihdama dayalı belediyeciliği tesis edeceğiz” diye konuştu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Başkan Özcan,İzmir’den müjdeyi verdi

Ege Belediyeler Birliği Genel Kurulu’na katılmak ve Naz-Koop görüşmeleri için İzmir’e giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Üretime ve istihdama dayalı belediyeciliği tesis edeceğiz” diye konuştu.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Ege Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Mayıs Dönemi Toplantısı’na katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi.



Program sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşen Başkan Özcan; “Kıymetli Başkanımız ile Naz-Koop Projemiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer Başkanlığında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte, Nazillimiz ve Aydınımız için geleceğin belediyeciliğini Ege’de hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.


Naz-Koop Projesi’nin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, “İhracatın, üretimin ve lojistiğin bileşkesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve Tunç Başkanımızın desteğiyle projemizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “Naz- Koop, bizim de parçası olacağımız dev bir proje” sözlerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
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