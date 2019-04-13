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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Özcan ilk meclis toplantısında birlik mesajı verdi

Yerel seçimlerin ardından Nazilli’de oluşan yeni meclis ilk toplantısını gerçekleştirdi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 17:51
Başkan Özcan ilk meclis toplantısında birlik mesajı verdi

Yerel seçimlerin ardından Nazilli’de oluşan yeni meclis ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birlik ve beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmedi.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nazilli’de oluşan yeni meclis ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapılan toplantıda 16 madde görüşülerek karara bağlandı.


Meclis toplantısında, meclis başkan vekili, meclis katibi ve yedeği, üç encümen üyesi, belediye malları takdir kıymet komisyonu’na 1 asil 1 yedek, askerlik meclisine 1 asil 1 yedek, mal müdürlüğü gayrimenkul satış komisyonu’na 1 asil 1 yedek, belediye imar komisyonuna 5 asil üye, plan ve bütçe komisyonuna 5 asil üye, aydın ili afet acil yardım ve kurtarma birliğine 1 asil 1 yedek üye, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne 3 asil 3 yedek üye, Ege Belediyeler Birliği’ne 1 asil 1 yedek üye ve Jeotermal Belediyeler Birliği’ne 1 asil 1 yedek üye seçilmesinin görüşülmesi ile Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyeti’nin seçilmesi, Eğitim Danışma Kurulu 1. Bölge ve 2. Bölge üyelerinin seçilmesi, Nazbel Şirketi’nin durumu, Belediye Meclisi’nin 2019 yılında yapacağı aylık toplantıların gününün belirlenmesi konuları görüşüldü.


Meclis kararına göre Başkan Vekilliğine Soner Yelkovan ve Mustafa Tınaz oy birliği ile seçilirken Katip Üye Ali Gölgesiz ve Yezdan Yıldırım, Yedek Katip Üye Gönül Öztürk ve Cihan Doğan, Encümen Üyesi Adnan Dönmez, Gönül Öztürk ve Erol Angın oldu.


Çevre Sağlık Komisyonu’na Mehmet Birgül, Ali Gölgesiz, Yezdan Yıldırım, İrem Gürsoy ve Hilmi Volaka oy birliği ile seçildi.


Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu’na Tuncay Ayaz, Adnan Dönmez, Fatih Pehlivan, Serpil Ateş Akkaya ve Demirel Demirel oy birliği ile seçildi.


Eğitim Danışma Kurulu 1. Bölge üyeliğine Tuncay Ayaz ve İsmail Civlez, Jeotermal Belediyeler Birliği üyeliğine Ali Özgedik, yedek üyeliğine Kadir Mutlu oy birliği ile seçildi.


Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine Gönül Öztürk, yedek üyeliğine Cihan Doğan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Asil üyeliğine Mustafa Tınaz, Soner Yelkovan, Ulvi Yıldırım Karaman, yedek üyeliğine Kadir Mutlu, Fatih Pehlivan ve Hakkı Sibar oy birliği ile seçildi.


Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma asil üyeliğine Bülent Burmaoğlu, yedek üyeliğine Fatih Pehlivan, Plan Bütçe Komisyon üyeliğine Mustafa Tınaz, Tuncay Ayaz, Cihan Doğan, Esin Ülkü Beyazıt ve Hulki Karakaya seçildi.


Belediye İmar Komisyonu üyeliğine Kadir Mutlu, Mehmet Bingül, Hakkı Sibar, Mustafa Akkaya ve Ali Ertürk seçilirken Mal Müdürlüğü Gayrimenkul Satış Komisyonu asil üyeliğine Ali Gölgesiz, yedek üyeliğine İsmail Civlez oy birliği ile seçildi


Askerlik Meclisi asil üyeliğine Bülent Burmaoğlu, yedek üyeliğine Erol Angın oy birliği ile seçildi.


Belediye Meclisi Takdir Kıymet Komisyonu asil üyeliğine Bülent Burmaoğlu, yedek üyeliğine Ali Özgedik oy birliği ile seçildi.


Toplantı sonunda konuşan Başkan Özcan, “Güzel bir birlik ve beraberlik yakaladığımıza inanıyorum. Değerli katılımlarınızdan dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 17:51
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