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Başkan Özcan çocukların sorularını yanıtladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sınav Koleji öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 08:27
Başkan Özcan çocukların sorularını yanıtladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sınav Koleji öğrencilerinin sorularını yanıtladı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sınav Koleji öğretmen ve 2. Sınıf öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencileri makamında ağırlayan Özcan, “Çok çalışıp, insanlara saygılı ve sevgi dolu olmalısınız. Sizler geleceğin idarecileriniz” dedi.


Oğlu Muzaffer Özcan’ın da aralarında bulunduğu öğrenci grubunun sorularını büyük bir dikkatle dinleyerek yanıtlayan Başkan Özcan, çocuklara çalışkan ve sevgi dolu olmalarını öğütledi.


Belediye başkanlığı, belediyenin görevleri, hayata geçirilecek projeler ve daha pek çok konu ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Özcan, öğrencilerin, ‘Niçin belediye başkanı olmak istediniz’ sorusuna, “Nazilli’ye daha iyi hizmet etmek için belediye başkanı oldum. Bazı şeylerin yanlış olduğunu gördüm ve bunları düzeltebileceğimize inandım” diyerek yanıt verdi.


Nazilli Belediyesi olarak vatandaşlara karşı büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyleyen Başkan Özcan, “Burada yaşayan vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar biz sorumluyuz. Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yaşantısından, sokaklarımızın alt ve üst yapısına, cenaze işlerinden iş yerlerinin açılıp kapanmasına, yolların açılmasından hayvan barınaklarına kadar pek çok konuda belediyemizin sorumlulukları var” ifadelerini kullandı.


Trafik kazalarına neden olan yolların yenilenmesi konusunda çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Özcan, insan hayatını yakından ilgilendiren konuların öncelik taşıdığına dikkat çekti.


Öğrenciler, program sonunda Başkan Özcan’a çiçek ve hediye takdim edip, yeni görevinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 08:27
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