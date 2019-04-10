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Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun düzenlediği Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Şenliği “Büyüklerle Buluşma” konserine katıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun düzenlediği Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Şenliği “Büyüklerle Buluşma” konserine katıldı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Haluk Alıcık Huzurevi’nde düzenlenen Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Şenliği “Büyüklerle Buluşma” konserinde huzurevi sakinleri ile buluştu.


Koro Şefi Mustafa Dinçkol yönetiminde gerçekleştirilen konsere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, meclis üyeleri ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı.


Türk Sanat Müziği’nin sevilen 12 eserinin seslendirildiği konserde huzurevi sakinleri keyifli bir gün geçirirken, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan şarkılara eşlik etti.


Konser sonunda huzurevi sakinleri ile zeybek oynayan Başkan Özcan, “Bu konser benim için fevkalade güzeldi. Ne yaparsak yapalım birlikte yapınca daha güzel olduğunu bir kez daha gördük. Katkısı bulunanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Özcan’a görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Kaymakam İbrahim Küçük, “Bugün huzurevindeki büyüklerimizle birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduk. Aslında bu konseri Yaşlılar Haftası’nda yapacaktık, başka bir program nedeniyle bugüne kaldı.Türk Sanat Müziği yıllara meydan okuyan şarkılar barındırıyor. Böyle bir güzelliği var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyüklerimize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:19
  1. konser
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