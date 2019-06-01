Başkan Özcan, “36 bin metrekare yol yaptık”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde yapımı devam eden yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek göreve geldikleri günden bu yana 36 bin metrekare alanda kilit parke taşı döşemesi yapıldığını belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Kadir Mutlu, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan ve Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur ile birlikte ilçe genelinde gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Göreve geldikleri 53 günlük sürede 36 bin metrekare alanda yol çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Özcan; “Çapahasan Mahallesi 881 ve 264 Sokak, Şirinevler Mahallesi 281/1 Sokak, Yeşil Mahalle 382 Sokak, Mehmet Özalp Bulvarı 1715 Sokak, Dallıca Mahallesi Gölet Park doğusunda kalan alanda ve Arslanlı Mahallemizde düğün salonu çevresinde kalan bölgede kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızı başlattık. Kısa sürede bu alanlarda çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşımızın mağduriyete sebebiyet vermeden yollarımızı trafiğe açacağız” dedi.

İşçilerle sohbet edip bayramlaşan Başkan Özcan; “Geçmiş dönemden kalan eksiklik ve aksaklıkların arkasına sığınmadan belediyemiz hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de Nazillimiz için en güzelini yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun” sözlerini kaydetti.