Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesinin Mart ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Murat Özaltun, 5 yıllık hizmet döneminde ilçeye hizmet eden meclis üyelerine plaket takdim etti.

Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı konuşmada, 5 yıllık hizmet döneminin sonuna yaklaştıklarını belirterek, meclis üyelerine ilçeye bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Özaltun, toplantı sonunda meclis üyelerine birer teşekkür plaketi verdi.

Meclis toplantısındaki konuşmasında, Beyşehir’de 2014 yılında başlayıp 2019 yılına kadar geçen 5 yıllık sürede özellikle Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yeni uygulandığı bir sistemin ilk döneminde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapma fırsatının kendilerine ve meclis üyelerine verildiğini vurgulayan Başkan Özaltun, “Beyşehir’in sadece 12 merkez mahalleye sahip şehir merkezine değil, eski ismiyle 18 kasabasına ve 37 köyüne de hep birlikte bu dönemde birçoğu ilk olan pek çok hizmeti kazandırdık. Geçmiş dönemlerde ilçe merkezimiz ile birlikte bu 18 kasabaya toplamda 19 belediye başkanı hizmet ediyordu.Şimdi ise yeni dönemle birlikte bu hizmetlerin hepsini sizlerle birlikte hep beraber yüklendik, omuzladık. Geçmiş dönemlerde bu ilçeye hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz yeni dönemde görevi devraldığımızda gerçekten iki türlü bir zorluk vardı. Birincisi alan çok geniş ve büyük, ikincisi bu yasanın 2014’te uygulanabilirliği tartışılıyordu. Şükürler olsun ki, 2019 yılının Mart ayına geldiğimizde geriye dönüp baktığımızda arkadaşlarımız gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, o yıllarda beklentiler de çok yüksekti.Alt alta sıralandığında 15-20 kalem istekler oluyordu. Bugünlere geldiğimizde ise artık çok fazla bir istek ve talep olmadığını görüyoruz. Bu tabi kolay olmadı, çok zor meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Siz değerli meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte bu zor görevin altından kalkmayı başardık. Bu kadar hizmetin yerine gelmesinden sonra artık gönül belediyeciliği diyoruz. Çünkü, artık hizmet etme noktasında özellikle köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizde fazla bir şey kalmadığını söylüyorlar. Ama, tabi biz böyle düşünmüyoruz, hizmet bitmez, sonsuzdur. İlçemizin her köşesi daha çok hizmetlere, daha çok projelere layıktır. İnşallah bundan sonra bu görevi, bayrağı devralacak arkadaşlarımız devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

"Millet bahçesini de bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandırmış olacağız"

Başkan Özaltun, son Beyşehir ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sözünü verdiği millet bahçesi projesiyle ilgili çalışmalara da değindi.Beyşehir’de Vuslat Parkı gibi kıyı bandında yer alan ilçe olarak hep gurur duydukları çok büyük bir park alanına sahip olduklarını, ancak bunun kent merkezindeki sahilin diğer kısmında da olmasını arzu ettiklerini belirten Özaltun, “Dönemimizde parklar konusunda Belediye olarak çok büyükçalışmalara imza attık. Yeşil alan ve park sayısını ilçemizin her köşesinde artırdık. Özellikle şehir merkezinde İçerişehir Mahallemizin göle kıyısı olduğu kesimde, Soğla bölgesinde de park ve yeşil alanlar yapmayı çok arzu ediyorduk. Meclisimizde de mera vasfında olan Soğla bölgesine bir park yapılması hedefimizdi. Burada moloz ve çöp yığınlarıyla pejmurde bir görünüm vardı. Amacımız, burada dönüşümü sağlamaktı. Bakanımızın ‘Millet bahçesiyapalım’ startını vermesi ile birlikte bu bölgeye Vuslat Parkı’ndaki benzer ve daha güzel, kapsamlı bir alan da kazandırılmış olacak. Bakanımızın destekleriyle birlikte bugün bu konuda meclis kararını alıp Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşallah millet bahçesini de bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandırmış olacağız. Bugün için 100 bin metrekarelik olarak düşünülen bu millet bahçesi inşallah ilerleyen süreçte 300 bin metrekarelere çıkacak bir alan haline gelecek diye de umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.