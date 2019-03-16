Başkan Özakcan’ın ’Yaşlılara Saygı Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, her yıl ülkemizde 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Herkesin bir gün yaşlanacağını hatırlatan Başkan Özakcan, mesajında,” Yaşlılarımız, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan tek değerlerimizdir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız. Unutmayalım ki hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bizleri bu günlere getiren ve yarınlarımızın şekillenmesinde bizlere yol gösteren yaşlılarımızın, huzurlu bir yaşam sürdürmeleri adına elimizden gelen her şeyi yapmalı, her zaman onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur’ diyerek yaşlılara vermemiz gereken değeri açıkça ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatının en olgun çağındaki bütün vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, onlara saygılarımı sunuyor, sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler dileyerek ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.