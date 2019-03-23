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Başkan Özakcan’ın ’Kütüphaneler Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

23 Mart 2019 Cumartesi 07:14
Başkan Özakcan’ın ’Kütüphaneler Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan haftanın, Kütüphaneler Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yayınladığı mesajında, "Kitap, eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insan olmanın temelini oluşturur. Okumak geleceğimizi aydınlatırken aynı zamanda bizi dünyadaki gelişmelerden ve değişmelerden de haberdar eder. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerdir. Biz bu anlamda Efeler Belediyesi olarak sosyal belediyecilikten ödün vermiyor, kendi bünyemizde topladığımız kitaplardan mahalle kütüphaneleri oluşturuyoruz. Kültür ve Sanat Parkımıza yerleştirdiğimiz ‘Sokak Kütüphanesi’ ile genç yaşlı ve çocuklara yönelik kitap, günlük gazete ve dergiler bulunuyor. Son olarak Efeler Belediyesince TCDD tarafından hurdaya ayrılan tarihi kara treni Efeler’e getirdik ve hem park hem de kütüphane olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Efeler Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan kitapları vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. Okuma alışkanlığının kazanılmasını hedefliyor, daha gelişmiş bir toplumun oluşumuna katkı sağlayarak bilginin kaleleri olan kütüphaneler oluşturuyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor, bu alanda emek verenlere teşekkür ederek saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 07:14
  1. kitap
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