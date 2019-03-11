0553 313 94 23

Başkan Özakcan’ın İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Başkan Özakcan’ın İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan 12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın 98. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.


Türk Milleti’nin dünyaya bağımsızlığının tescili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıldönümü olan İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü sebebiyle Başkan Özakcan, ”Merhum Mehmet Akif’in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır. O’nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. ‘Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal Marşımız, şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz ve lekesiz istiklalimiz adına yazılmış Türk Milletinin dünyaya bildirisidir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyüşünün devam edeceği inancıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi Peynirciler Çarşısını ziyaret etti
    1. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    2. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    3. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    4. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    5. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    6. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    7. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    8. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    9. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    10. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    11. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    12. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    13. ’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin..
    14. Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 6..
    15. MHP İl Başkanı Tok, "İstiklal..
    16. Silopi’de su arızaları giderildi
    17. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    18. Denizli’de jandarma 11 parça tarihi..
    19. Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon..
    20. ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki..
    21. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    22. Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red..
    23. sahibinden.com’da üst düzey atama
    24. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    25. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    26. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    27. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    28. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    29. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    30. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti