Başkan Özakcan’ın ’Dünya Tiyatrolar Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özakcan mesajında, “Efeler Belediyesi olarak her fırsatta vatandaşlarımızı güzel sanatlarla buluşturarak Efeler’i sanatın yaşandığı şehir haline dönüştürdük” dedi.

Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sanat, insanları yan yana getirerek, insana bakmanın ve görmenin en güzel kapılarını açmaktadır. Tarih öncesi ve sonrası bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Efeler ilçesinde belediyemiz, sanatı ve sanatçıyı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyor. İnsana ve hayata dair her şeyi sahneden bizlere sunan tiyatro, bireyin kendisinden başlayarak toplumu sorgulamasına, iyiye, güzele ve doğruya ulaşmasına vesile olmaktadır. Sanatın temel yolu olan tiyatroyu toplumla buluşturmak için kapılarımızı tiyatroya ve onun olmazsa olmazı izleyicilerine açtık. Bunun içinde Efeler Belediyesi olarak bir ilke imza atarak ‘Muzaffer İzgü 1. Ulusal Tiyatro Festivali’ni düzenledik. Efeler’de sadece tiyatro değil, sanatın her dalının, toplumun her kesimine ulaşması için gayret ediyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızı güzel sanatlarla buluşturarak Efeler’i sanatın yaşandığı şehir haline dönüştürdük. Bunu başarmanın gururuile sahneden yükselen seslerin hiçbir zaman susmamasını dileyerek,, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyorum.”