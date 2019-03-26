0553 313 94 23

Başkan Özakcan’ın ’Dünya Tiyatrolar Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

26 Mart 2019 Salı 15:52
Başkan Özakcan’ın ’Dünya Tiyatrolar Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özakcan mesajında, “Efeler Belediyesi olarak her fırsatta vatandaşlarımızı güzel sanatlarla buluşturarak Efeler’i sanatın yaşandığı şehir haline dönüştürdük” dedi.


Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sanat, insanları yan yana getirerek, insana bakmanın ve görmenin en güzel kapılarını açmaktadır. Tarih öncesi ve sonrası bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Efeler ilçesinde belediyemiz, sanatı ve sanatçıyı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyor. İnsana ve hayata dair her şeyi sahneden bizlere sunan tiyatro, bireyin kendisinden başlayarak toplumu sorgulamasına, iyiye, güzele ve doğruya ulaşmasına vesile olmaktadır. Sanatın temel yolu olan tiyatroyu toplumla buluşturmak için kapılarımızı tiyatroya ve onun olmazsa olmazı izleyicilerine açtık. Bunun içinde Efeler Belediyesi olarak bir ilke imza atarak ‘Muzaffer İzgü 1. Ulusal Tiyatro Festivali’ni düzenledik. Efeler’de sadece tiyatro değil, sanatın her dalının, toplumun her kesimine ulaşması için gayret ediyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızı güzel sanatlarla buluşturarak Efeler’i sanatın yaşandığı şehir haline dönüştürdük. Bunu başarmanın gururuile sahneden yükselen seslerin hiçbir zaman susmamasını dileyerek,, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:52
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlıyor
    1. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali..
    2. Oyun oynamak için evde toplanmışlardı!..
    3. Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce..
    4. Başkan Ergün’den Kula’ya yeni yatırım..
    5. Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara..
    6. Makas atan sürücüye EGM tokadı
    7. Akıllı duraklarla otobüsler takip..
    8. Başkan Özakcan’ın ’Dünya Tiyatrolar..
    9. Başkent’te çocukların oyunu kanlı bitti
    10. Ebru sanatı kursiyerleri hünerlerini..
    11. Tanzim satış noktaları | İstanbul ve..
    12. Osmaniye'de terör propagandası..
    13. “Altın üretiminde 2023 yılı hedefi; 50..
    14. Samsun Akademik Odalar..
    15. Develi’de kırsal mahallelerdeki..
    16. Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu..
    17. İslam düşmanı Wilders'ten küstah..
    18. Ergül: "Borçsuz ve sorunları olmayan..
    19. Pazaryeri cenaze aracına kavuştu
    20. Miniklerden anlamlı etkinlik
    21. Dinçer: "Tarihimizin ve kültürümüzün..
    22. Binali Yıldırım ilk "YouTube"..
    23. Pütürge Belediye Başkan Adayı Sülük,..
    24. Vali Deniz ve eşi, kadın derneklerini..
    25. Biga’da Erdoğan’dan vatandaşlarla..
    26. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    27. Hastane yolunda kaza: 4 yaralı
    28. Rize’de uyuşturucu taciri yakayı ele..
    29. Milletvekili Kahtalı Cumhur ittifakı..
    30. Bakan Kurum Eyüpsultan'da..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı