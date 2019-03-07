0553 313 94 23

Başkan Özakcan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

07 Mart 2019 Perşembe 12:14
Başkan Özakcan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.


‘Varlığımızın nedeni, sevginin simgesi kadınlarımızdır’ diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Günün duyarlılığının tam anlamıyla oluşmasını sağlamak, hassasiyeti öne çıkarmak adına eski otogar alanında Hande Yener konseri düzenlediklerini belirten Başkan Özakcan, tüm vatandaşları konsere davet etti.


Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özakcan mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Varlığımızın, sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Bu kapsamda Efeler Belediyesi olarak kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak için açtığımız çeşitli kurslarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Günün hassasiyetini öne çıkarmak adına Hande Yener konseri düzenliyoruz. Eski otogar alanında düzenlediğimiz konserimizi tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın daha aydın, daha demokratik ve güzellikler içinde yaşayabilmesi umuduyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:14
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arabulucu Türkiye
    1. Arabulucu Türkiye
    2. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    3. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    4. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    5. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    6. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    7. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    8. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    9. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    10. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    11. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    12. Mazlumun sesine uyan!
    13. Minikler sağlık için spor yapıyor
    14. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    15. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    16. Trabzon’da bir ilk
    17. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    18. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    19. İstanbul’da, başarılı polisler..
    20. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    22. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    23. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    24. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    25. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    26. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    27. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    28. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    29. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    30. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık