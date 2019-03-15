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Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale Zaferi’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

15 Mart 2019 Cuma 16:23
Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale Zaferi’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özakcan,’Çanakkale, türlü sıkıntılar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanıdır’ dedi.


Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır diyen Başkan Özakcan mesajında,” 18 Mart 1915 Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir. Bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk Ulus’unun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur. Milletimizin imkansızlıkları yenecek derecedeki vatan sevgisi, dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir.Çanakkale’yi geçilmez kılan, Türk Milletini yenilmez yapan ve kardeşliğimizi dağılmaz duruma getiren birlikte yaşama ideali ve kararlılığıdır. Dünyada bir emsali daha bulunmayan, yüce milletimiz ile kahraman ordumuzun büyük fedakarlıklarla kazandığı bu zaferin önemi gençlerimize ve gelecek nesillere yeterince anlatılmalıdır.Çanakkale, Türklerin bağımsızlığı için nasıl destan yazdığını, vatana bayrağa inanca olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği yer. Atalarımız Çanakkale’de vatanı için canlarını vererek tarih yazmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde bayrağımız dalgalanıyorsa, atalarımızın orada kanını ve canını vermesiyle olmuştur. Mutlaka her vatandaşımızın Çanakkale’yi ziyaret edip, bu vatanın hürriyetinin bedelinin neyle ödendiğini görmesi gerekiyor. Efeler Belediyesi olarak düzenlediğimiz kültür gezileri kapsamındaki Çanakkale gezimiz ile vatandaşlarımıza atalarımızın tarih yazdığı mekanları görme imkanı sağladık. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum " ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:23
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