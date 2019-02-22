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Başkan Özakcan’dan gece vardiyası

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M.

22 Şubat 2019 Cuma 21:24
Başkan Özakcan’dan gece vardiyası

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, ilçe merkezinde gece çalışan vatandaşları unutmadı.


Gece vardiyası yapan Başkan Özakcan, “Efeler’de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Yedi yirmi dört vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilk olarak ilçe merkezinde bulunan fırınları ziyaret etti. Gece yarısı saat: 04.00’da başlayan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Başkanım yedi yirmi dört çalışıyorsunuz. Bizleri unutmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir tane Mesut abimiz vat, sizinle birlikte hizmetlere devam edeceğiz” sözleri ile desteklerini belirttiler.


5 yıldır her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Sadece ve sadece hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Mesai mefrumu gözetmeksizin ekimizle birlikte sahadayız. Bizim amacımız Efeler’de hizmetlerimize devam etmek. Bu noktada büyün hemşehrilerimizden destek bekliyorum. Efeler her şeyin en güzeline layık bir ilçe” ifadelerini kullandı.


Fırıncı esnafını ziyareti sonrasında nöbetçi eczaneleri ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni de ziyaret eden Özakcan, eczacılara ve hastane personeline iyi nöbetler, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Başkan Özakcan ziyaretlerinin sonunda Efeler Belediyesi tarafından sabah namazının ardından Bey Camii önünde vatandaşlara ikram edilen çorbadan vatandaşlarla birlikte içerek, sohbet etti. Özakcan’ın gece vardiyası sabah saat: 08.00’da sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:24
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