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Başkan Özakcan’dan Efeler’e modifiye otomobil fuarı müjdesi

Efeler Belediye Başkanı M.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:04
Başkan Özakcan’dan Efeler’e modifiye otomobil fuarı müjdesi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Umurlu Mahallesi’nde katıldığı açılışta, modifiye otomobil fuarı müjdesi verdi.


Sezgin Yeşilçam’a ait işyerinin açılışınaEfeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Umurlu Esnaf Odası Başkanı Cengiz Mutlu, Umurlu Küçük Sanayi Sitesi Yöneticisi Gökalp Yaprak, Umurlu Spor Kulübü Başkanı Tevfik Berberoğlu,Efeler Belediyesi DP Meclis üyesi adayları başta olmak üzere çok sayıda modifiye otomobil tutkunu vatandaş katıldı.


Modifiye işlemini aracın performans artışı olarak tasarlayan otomobil tutkunlarının bir araya geldiği açılışta,vatandaşlar araçlara yoğun ilgi gösterdi. Gelenler, cep telefonları ile otomobillerin gösterilerini çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.


En hızlı, en yüksek sesli arabaların, görsel olarak değişik araçlarda sergilendiği açılışta konuşan Başkan Özakcan,” 31 Mart’ta 5 yılı 5 dakikanızı ayırarak yurttaşlık görevini yerine getireceksiniz. Bu görevi yerine getirirken hem kendi kaderinizi hem de Efeler Belediyemizin, Efeler halkımızın önümüzdeki 5 yıllık kaderini belirleyeceksiniz. Sıfırdan kurulmuş olan Efeler Belediyesi’nin ilk kazmayı vurduğu yer Umurlu Mahallesi oldu. 20 yıldır yapılmamış olan sanayi çarşımızın yollarını, taş döşemelerini bizler gerçekleştirdik. Gece maçlarının dahi yapılabileceği projeyi düzenledik. Futbol sahası ile ilgili projemiz ihale aşamasında Cumhurbaşkanlığının tasarruf genelgesi kapsamında durdurmak zorunda kaldık. Önümüzdeki dönem gerçekleştireceğiz. Modifiye otomobillere olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Modifiye tutkunu insanların en bilinen ‘Modifiye bir hayat tarzıdır’ sözü onların bu işe olan aşklarını fazlasıyla anlatıyor. Modifiye çok farklı bir kültür ve görüyorum ki sizler için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Büyüleyici güzellikteki ve güçteki araçlara önümüzdeki 5 yılda ev sahipliği yapacağımız modifiye otomobil fuarı açmak için söz veriyorum” diyerek modifiye otomobil tutkunlarına müjde verdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:04
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