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Başkan Özakcan esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı M.

15 Şubat 2019 Cuma 14:51
Başkan Özakcan esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (AYESOB) ziyaret etti.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’ı ziyaret ederek oda başkanları ile bir araya geldi. Geçmişteki mesleğinde esnaflık yapan Başkan Özakcan, oda temsilcileri ile sohbet ederek istişarelerde bulundu. Başkan Özakcan katılımcı belediyeciliğin önemini işaret ettiği konuşmasında, "Katılımcı belediyeciliğin temeli dernekler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve kanaat önderleri ile görüşerek ilçenin yönetimine birlikte yön vermektir. Efeler Belediyesi’nin başarısının temelinde de bu anlayışımızın neden olmuştur. Zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, çözümleri için fikir alış-verişleri yapıyoruz” dedi.


Efeler Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Özakcan, "Geçtiğimiz günlerde pazarcı esnafların işgaliye ücretlerinde yüzde 18 bir indirim sağlayarak yüksek girdi maaliyetleri karşısında biraz olsun rahatlamalarını sağladık. İlçemizin lokomotifi olan esnaflarımızın her zaman yanındayız. Esnafımızın menfaati için ortaya çıkacak her türlü projede olmaya da hazırız" diye konuştu.


AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, Başkan Özakcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın kapısı her daim bizlere açık. Kendisine bir telefon kadar yakınız. Sağ olsun kendisi her zaman taleplerimizi dinleyerek bizlere yardımcı oldu. İnşallah kendisi ile olan dayanışmamız önümüzdeki dönemde de devam eder. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz "ifadelerini kullandı.


Başkan Özakcan, AYESOB Başkanı ve esnaf temsilcileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde esnaflarla sandıkta birlikte olmak istediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:51
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