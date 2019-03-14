Başkan Özakcan ESKO İş Hanı esnafını ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ESKO iş Hanı’nı ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler diledi.

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, esnafları ziyaret etmeye devam ediyor. En üst katında Efeler Belediyesi’nin bir bölümünün hizmet ettiği ESKO İş Hanı’ndaki esnafları tek tek ziyaret ederek sandıkta destek isteyen Başkan Özakcan esnaflardan tam destek sözü aldı.

ESKO iş Hanı’ndaki tüm esnafları Efeler Belediyesi ailesinin birer ferdi olarak gördüğünü kaydeden Özakcan, "Bugüne kadar yan yana vatandaşlarımıza hizmet ettik. Tüm esnaflarımız gibi ESKO sakinleri de büyük Efeler ailemizin birer parçası. Sandıkta da da birlikte olarak önümüzdeki dönemde de el ele gönül gönüle hizmet edeceğimizden eminim" dedi.

Başkan Özakcan’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar da Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını kaydederek Özakcan’ı bir dönem daha başkan olarak görmek istediklerini söylediler.