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Başkan Özakcan, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
Başkan Özakcan, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Özakcan Efeler ilçesinin yerel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak için festivaller düzenleyeceklerini kaydetti.


Efeler Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarete Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve yönetiminin yanı sıra DP Efeler Belediye Meclis Üyeleri ile oda üyeleri katıldı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu yaptığı konuşmada, “Başkanımızın çalışmalarını hepimiz yakından takip ediyor ve biliyoruz. Ziraat Odası olarak seçilmesi dahilinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bizler de tüm çiftçilerimizin bürokrasi işlerini hızlandıracak, tüm hizmetlerin bir arada olduğu bir proje hazırladık. Umarız bunu gerçekleştirmek nasip olur” dedi.


Yerel ürünleri önemsediklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, dalama tandırı için coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını belirtti. Gölhisar enginarı için de Gölhisar muhtarlığımızın bir girişimi var. Gereken tüm desteği vererek enginarımıza da coğrafi işaret tescil belgesi almak için çalışacağız. Yöremizde üretilen çilek, kestane, enginar, erik, incir, zeytin ve zeytin yağını daha geniş kitlelere duyurmak adına festivaller ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek tanıtacağız” diye konuştu.


Misafirperverliğinden dolayı Kendirlioğlu ve ekibine teşekkür eden Özakcan, yeniden göreve gelmesi halinde Efeler Ziraat Odası’nın projesinin hayata geçirilmesi için destek olacaklarının belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
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