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Başkan Özakcan Efeler Kent Konseyi ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M.

28 Mart 2019 Perşembe 16:27
Başkan Özakcan Efeler Kent Konseyi ile buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler Kent Konseyi yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi.


Efeler Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana etkili çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Efeler Kent Konseyi yöneticileri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile kahvaltıda buluştu. Efeler Kent Konseyi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların konuşulduğu kahvaltı sonunda Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Başkan Özakcan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Özakcan’ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirten Erdemir, “Mesut başkanımız bir yandan görev ve sorumluluk alanındaki işleri gerçekleştirirken hem de kültürel ve sosyal anlamda birçok güzel projeye imza attı. Bugüne kadar açılan parklar, yapılan yolların yanı sıra düzenlenen ulusal festivallerle de Efeler’in adını tüm dünyaya duyurduk. Kent konseyi olarak bizler de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. İlçemizde birçok ses getiren proje ortaya koyduk. Başkanımız da her zaman yanımızda ve destekçimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyor, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde de başarılar diliyoruz” dedi.


Kapılarının her zaman herkese açık olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Efeler Kent Konseyimiz bizim yüz akımız oldu. Birlikte güzel işler gerçekleştirdik. Efeler Kent Konseyimizin değerli başkanı Tuncay bey olmak üzere tüm yönetimi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak kent konseyi yöneticilerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:27
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