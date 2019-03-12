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Başkan Özakcan 2 engelli vatandaşı daha sevindirdi

Efeler Belediye Başkanı M.

12 Mart 2019 Salı 11:01
Başkan Özakcan 2 engelli vatandaşı daha sevindirdi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, hediye ettiği sandalyeler ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.


Yaklaşık 10 yıldır yürüme engeli yaşayan Orhan Şekerci’ye akülü tekerlekli ve Huriye Yeni’ye tekerlekli sandalye hediye ederek dertlerine derman olan Başkan Özakcan, “5 yıllık hizmet süremizde engelli vatandaşlarımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmelerine vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kuruluşumuzdan buyana engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde ki yaşam kalitelerini yükseltmek adına çalışmalar yaptık hep onların yanında, gönül birliği içerisinde olduk. Efeler Belediyesi olarak bugüne kadar asıl engelin bedenlerde değil de yüreklerde olduğu inancıyla hareket ettik. Bu bağlamda akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için ilçemizin belli noktalarına akü şarj istasyonları kurduk. Engelli sporcularımıza her türlüğü desteği verdik, kuruluşumuzdan bugüne kadar sürekli vatandaşlarımıza derman olabilmek adına bizlerden talep edilen tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, baston ihtiyacı başvurularını geri çevirmedik. En önemli projelerimizden biri olan ve engelli çocukların ailelerinin kullanımı için tasarlanmış spor aletleri ile engelli çocuklar için tasarlanmış özel oyun gruplarının yer aldığı, özellikleri dolayısıyla Türkiye’de ikinci olan Beş Duyu/Engelsiz Yaşam Parkı’nı hayata geçirdik, vatandaşımızın hizmetine açtık. Bizim için vatandaşımızın mutluluğu önemli. Çünkü biz insanı seviyoruz ve önce insan diyoruz” sözlerinin ardından vatandaşlara sandalyelerinin hayırlı olmasını dileyerek, takdim etti.



Sandalyelerini teslim alan vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken Huriye Yeni’nin yerine sandalyesini teslim alan Belgin Coşar, “ Başkanım size ne kadar dua etsem, teşekkür etsem az olur. Allah sizden razı olsun. Sekiz yıldır yürüyemeyen annem için başka belediyelere başvurmuş, mesaj yazmıştım. Cevap bile vermediler. Ama Efeler Belediyesine bir hafta önce tekerlekli sandalye istediğime dair mesaj yazdım ve mesajıma anında cevap verildi. Gözlerime inanamadım. O kadar duygulandım ki bu duyarlılığınız karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Allah sizden bir kere değil bin kere razı olsun, yolunuz açık olsun” ifadeleriyle Başkan Özakcan’a duygu dolu sözlerle teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:01
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