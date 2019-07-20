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Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan kaptanın ailesine ziyaret

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatından biri olan Kaptan Serkan Arsoy’un ailesini ziyaret etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:17
Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan kaptanın ailesine ziyaret

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatından biri olan Kaptan Serkan Arsoy’un ailesini ziyaret etti.



Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kamerun’un Douala Limanı’ndan çıkış yaptıktan sonra Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "Paksoy 1" isimli geminin 10 mürettebatından biri olan Gelibolulu Kaptan Serkan Arsoy’un ailesini ziyaret etti. "Hepimizin en büyük dileği genç kardeşimiz ve arkadaşlarının sağ salim ailelerine kavuşmaları" diyen Başkan Özacar, aile ile bir süre sohbet etti. Serkan Aksoy’un ailesi Başkan Özacar’a ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:17
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