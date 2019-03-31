Başkan Öz oyunu kullandı
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.31 Mart 2019 Pazar 13:37
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.
Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz Palandöken İlçesinde yer alan Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokuluna gelerek saat 12:00’de oyunu kullandı.
Açıklamalarda bulunan İl Başkanı Öz, "Erzurum’da gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz ev kalmadı. Önemli bir çalışma yaptık. Bugünde şehrimizde huzurlu bir seçim ortamı var. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.
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