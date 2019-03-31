Başkan Öz oyunu kullandı Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz oyunu kullandı.

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz Palandöken İlçesinde yer alan Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokuluna gelerek saat 12:00’de oyunu kullandı.

Açıklamalarda bulunan İl Başkanı Öz, "Erzurum’da gitmediğimiz ilçe, gitmediğimiz ev kalmadı. Önemli bir çalışma yaptık. Bugünde şehrimizde huzurlu bir seçim ortamı var. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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